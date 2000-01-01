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Московсая область, г. Можайск
Полосухина 24А, 2 эт.
8-966-099-75-27
Обратный звонок
8 (495) 369 19 17
Земельно строительная компания
Все операции с недвижимостью от подбора земельного участка до строительства домов, премиального ремонта, инвестиционной деятельности
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Империал Сити
Строительство домов под ключ
в Москве и области
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Премиальный
ремонт квартир
в Москве и области
Земельные участки
для фермеров
в Москве и области
Агентство недвижимости
в Москве и области
Инвестиции в коммерческую недвижимость
по всей России
Знаем все о недвижимости
Работаем по Москве и области
Все виды ремонтных и строительных работ
Большой опыт
в недвижимости
Быстров Николай Викторович
Основатель и генеральный директор компании
О компании
Империал Сити - компания, проявляющая быстрый прогресс, хотя и молодая на рынке. Успех обусловлен нашими высококвалифицированными специалистами в области земельно-строительных услуг. Мы гибко подходим к каждому клиенту, предлагая индивидуальный подбор земельных участков и строительство домов эконом и премиум класса - все это по ценам от самого застройщика.
Наша команда состоит из экспертов по недвижимости, опытных строителей, архитекторов, кадастровых инженеров, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков и дизайнеров интерьера. Мы гарантируем профессиональное выполнение работ, оперативное решение всех возникающих вопросов, высокое качество и точное соблюдение сроков.
100+
Возведенных
домов
100+
500+
Ремонтов
квартир
Земель для
фермеров
650+
Ремонтных
работ
1000+
30К+
Довольных
клиентов
ГА земель сельхозназначения
Подробнее
Московская область, г. Можайск
ул. Полосухина, д. 24А этаж 2
8-966-099-75-27
8 (495) 369 19 17
ООО "Земельно строительная компания Империал Сити"
zsk-imperialcity@yandex.ru
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