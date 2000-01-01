Быстров Николай Викторович
Основатель и генеральный директор компании
Империал Сити - компания, проявляющая быстрый прогресс, хотя и молодая на рынке. Успех обусловлен нашими высококвалифицированными специалистами в области земельно-строительных услуг. Мы гибко подходим к каждому клиенту, предлагая индивидуальный подбор земельных участков и строительство домов эконом и премиум класса - все это по ценам от самого застройщика.
Наша команда состоит из экспертов по недвижимости, опытных строителей, архитекторов, кадастровых инженеров, ландшафтных дизайнеров, проектировщиков и дизайнеров интерьера. Мы гарантируем профессиональное выполнение работ, оперативное решение всех возникающих вопросов, высокое качество и точное соблюдение сроков.
ГА земель сельхозназначения